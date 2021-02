Restos do Bar Flutuante se desintegram e descem rio Acre abaixo

O bar e restaurante Flutuante, o sonho de consumo de noctívagos das décadas de 1999 e 2000, vai ficar só am lembrança depois da cheia do rio Acre nesse início de ano. Os restos da casa noturna, uma espécie de rendez-vous dos artistas da época, acaba de ser arrastado pela correnteza.

O vídeo com o “tanque” de flutuação do antigo restaurante ainda chegou a enganchar no balseiro da ponte metálica, mas acabou indo embora e levando consigo uma parte da história dos botecos inesquecíveis da capital do Acre.

Os boêmios acabam de ser atingidos em cheio pela enchente do rio Acre desse ano.