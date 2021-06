Reunião com os representantes do Colegiado de diretores das escolas públicas estaduais do Acre

Na manhã dessa terça-feira, dia 01, reuni com os representantes dos diretores, o CODEP.

Na conversa, a pauta foi a falta de diálogo do governo com os trabalhadores, o que gerou a greve dos servidores.

Outra pauta foi as atuais condições de trabalho no contexto de Pandemia. Os trabalhadores reivindicam melhorias salarias, mas também, melhores condições de trabalho. Alegam que, durante todo o ano passado, não receberam a devida orientação, muito menos os devidos recursos para o cumprimento da função social de educar.

Tenho consciência de que sempre faltará recursos para educação, dada a carência, mas há que se discutir as prioridades.

Os gestores foram unânimes: “está FALTANDO DIÁLOGO do governo com quem faz a educação acontecer para milhares de crianças, jovens e adultos de nosso Acre”.

Meu pedido, para os que estão no governo é que construam o DIÁLOGO. Afinal de contas que mal há em ouvir os trabalhadores.

