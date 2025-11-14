Noticias da Fonteira

Acre

Reunião de comitê global da Força-Tarefa GCF reforça expansão, governança e colaboração internacional

nov 14, 2025


O Comitê Global IPLC (Indigenous Peoples and Local Communities) da Força-Tarefa do GCF reuniu-se nesta sexta-feira, 14, com o objetivo de expandir a participação internacional do grupo, a captação de recursos, além de tratar do fortalecimento e a continuidade do planejamento estratégico iniciado em reuniões realizadas no Egito, Peru, Glasgow e Dubai. A reunião foi liderada pela secretária de Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara.

 Reunião foi liderada pela secretária de Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara. Foto: Cedida.

Durante a reunião, os membros reafirmaram o compromisso com a atualização das ações prioritárias e realinhamento dos objetivos para 2031. Entre os pontos centrais, destacou-se a necessidade de atualizar o regimento interno, modernizando diretrizes, papéis e responsabilidades diante do crescimento do comitê.

Outro tópico abordado foi a discussão sobre a institucionalização do comitê, etapa essencial para garantir a segurança jurídica e operacional na captação e gestão de recursos internacionais.

Os integrantes também propuseram a realização de uma reunião virtual pós-COP30 para apresentar o balanço dos resultados do evento e finalizar a atualização do plano de trabalho.

Membros do comitê reafirmaram o compromisso com a atualização das ações prioritárias e realinhamento dos objetivos para 2031. Foto: Cedida

“Apesar dos avanços importantes na participação dos povos indígenas em espaços globais de decisão, os desafios e resistências são persistentes, que exigem organização contínua, unidade política e fortalecimento interno”, destacou a secretária Francisca Arara.

Outro encaminhamento relevante foi a ampliação do espectro de atuação do comitê. Ficou definido que a expansão internacional continuará, com esforço direcionado para incorporar novas lideranças indígenas e de comunidades locais de diferentes países, cobrindo temas diversos da agenda climática global.

Para a secretária, a reunião “foi fundamental para formar um consenso sobre a importância estratégica de manter a coesão do comitê, aprofundar o plano de trabalho, fortalecer a governança interna e consolidar uma agenda plural, inclusiva e representativa para 2026”.

The post Reunião de comitê global da Força-Tarefa GCF reforça expansão, governança e colaboração internacional appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Exemplo de governança verde multinível marca participação do Acre em evento paralelo à COP30

nov 14, 2025
Acre

Em um ano, Acre mantém saldo positivo na variação de volume de vendas do comércio varejista

nov 13, 2025
Acre

Governador Gladson Camelí assina memorando de parceria entre GCF e Unamaz para pesquisas em sustentabilidade, mudanças climáticas e gestão de recursos na Amazônia

nov 13, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Reunião de comitê global da Força-Tarefa GCF reforça expansão, governança e colaboração internacional

14/11/2025 Frankly
Política

Alan Rick recebe título de “Supermercadista Honorário 2025” e defende derrubada do Veto 35

14/11/2025 Frankly
Policial

IML do Acre aguarda há uma semana familiares para liberar corpo de Madson José de Souza

14/11/2025 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia, Aleac e TRE-AC promovem oficina regional de cerimonial, protocolo e organização de eventos solenes públicos

14/11/2025 Frankly