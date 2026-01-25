Noticias da Fonteira

Acre

Rio Acre sai da cota de alerta na capital e maioria dos rios acreanos apresenta vazante, aponta boletim da Defesa Civil do Estado

jan 25, 2026


O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual e com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), divulgou na manhã deste domingo, 25, o boletim atualizado do nível dos rios no estado. O monitoramento aponta um cenário de estabilidade, com destaque para a capital, Rio Branco, que saiu da cota de alerta após uma redução significativa no nível do Rio Acre.

Em Rio Branco, o Rio Acre registrou vazante nas últimas 24 horas, com uma queda de 1,03 metro. O manancial, que estava em 13,92 m, agora marca 12,89, ficando abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 m.

Outros municípios da bacia também apresentam recuo. Em Capixaba, o Rio Acre baixou 1,43 m, atingindo a marca de 7,29 m.

No alto Acre, também foi registrado redução. Em Assis Brasil, o nível do Rio  apresentou queda de 57 cm, estando com 3,75 m. Já Brasileia e Epitaciolândia o nível recuou para 3,84 m (queda de 25 cm). Em Xapuri, o  rio apresentou estabilidade, mantendo-se em 8,01 m.

O Riozinho do Rola que é um afluente importante na capital, baixou 72 cm, chegando a 10,16 m.

Vale do Juruá e Envira

Na região do Juruá, o monitoramento indica uma melhora gradual. Em Cruzeiro do Sul, o rio está a apenas 1 cm de sair da cota de alerta (11,80 m), marcando 11,81 m após uma vazante de 6 cm.

Já nas bacias do Tarauacá e Envira, o cenário é de queda significativa. Em Tarauacá o nível caiu 65 cm, situando-se em 7,47 m. O Rio Envira, em Feijó, registrou vazante de 23 cm, marcando em 4,82 m.

Monitoramento e Alerta

Embora a tendência geral seja de vazante, a Defesa Civil mantém o alerta para pontos específicos que apresentaram elevação lenta.

Na Bacia do Purus, em Sena Madureira, o Rio Iaco subiu 60 cm (13,14 m) e em Manoel Urbano, o Rio Purus subiu 43 cm (11,17 m).

No município de Plácido de Castro, o Rio Abunã registra 11,88 m e se aproxima da cota de alerta, estipulada em 12,00 m.

A Defesa Civil Estadual reforça que o monitoramento é contínuo e, até o momento, não há indicativos de novos agravamentos nas áreas que já apresentam vazante.

