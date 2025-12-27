Rio Acre supera cota de transbordamento na capital e governo reforça monitoramento em todo o estado





Em razão do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias, o Estado permanece em alerta e intensificou o monitoramento dos rios em todo o território acreano. Ao meio-dia deste sábado, 27, o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento na capital, Rio Branco, e atingiu 14,17 metros.

Além do Rio Acre, outros afluentes também preocupam o governo estadual e seguem sob monitoramento constante. No município de Tarauacá, o rio de mesmo nome marca 9,35 metros, ficando a apenas 15 centímetros da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros.

Já em Santa Rosa do Purus, o rio Purus apresenta nível elevado, com 8,57 metros. No município, o nível máximo de alerta é de 9 metros, o que reforça a atenção da Defesa Civil e demais órgãos estaduais diante da possibilidade de elevação nas próximas horas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, o sistema estadual de proteção, que reúne todas as instituições do governo, permanece de prontidão para atender às demandas que possam surgir.

“O Estado está preparado para apoiar as defesas civis municipais. No momento, nenhuma família foi retirada em decorrência da cheia do Rio Acre. Os desabrigados em Rio Branco, um total de dez famílias que estão abrigadas em uma escola municipal, foram removidos em razão das enxurradas dos igarapés”, explica o coronel.

Além disso, Batista afirma que o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) também intensificou a atuação nos últimos dias e tem atuado em conjunto com os demais órgãos para auxiliar na retirada de pessoas já atingidas pelas águas.

“Toda a estrutura da Defesa Civil está pronta e o Corpo de Bombeiros também já está de prontidão para qualquer eventualidade, não somente aqui na capital, mas em qualquer outro município, para atender de forma imediata as famílias que vivem nessas áreas de risco”, declara.

Plano de Contingência

Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e resposta aos impactos das chuvas registradas nos últimos dias, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis presidiram, nesta sexta-feira, 26, uma reunião de alinhamento do Gabinete de Crise, realizada na Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

O encontro reuniu órgãos estaduais e instituições direta ou indiretamente envolvidos na agenda ambiental e na gestão de riscos, com foco no aumento do volume de chuvas e na execução do Plano de Contingência do Estado do Acre.

“Essa reunião é de extrema importância pois demonstra a antecipação de nossas ações. Peço para todos do governo do Acre que não percamos tempo, vamos fazer nosso dever sem medir esforços. Agradeço a presença de todos e vamos fazer de tudo para proteger nossa população”, afirmou o governador.

A vice-governadora Mailza, que também responde pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), destacou a importância do Plano de Contingência estadual. O documento estabelece estratégias, ações e rotinas de enfrentamento com base nos cenários de risco e nas vulnerabilidades já identificadas.

“Pelo volume de chuva dos últimos dias, estamos unidos com toda a estrutura do governo e organizados para dar uma resposta rápida à população. O momento requer atenção de todos”, completou Mailza.



















