Sarau do Servidor 2025 celebra talento e criatividade dos servidores públicos do Acre





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), realizou nesta sexta-feira, 24, em Rio Branco, o Sarau do Servidor 2025, evento que celebrou a arte, o talento e a criatividade dos servidores públicos acreanos. A ação, coordenada pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), integra a programação em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

O sarau teve como objetivo valorizar os talentos artísticos presentes no serviço público e promover a integração entre os servidores, reforçando o compromisso do governo em reconhecer quem contribui diariamente para o funcionamento do Estado.

A programação iniciou com uma apresentação de dança de salão, realizada pelos servidores Marina Luckner e Matheus Sampaio, da Fundação Elias Mansour. Na sequência, o público acompanhou performances musicais e poéticas que emocionaram e animaram a plateia.

O servidor John Fagner, da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), apresentou um medley em homenagem a artistas acreanos e declamou seu poema autoral “Orgulho de ser terceirizado”.

A servidora Karol Belmonte, da FEM, apresentou a canção “O Tempo Não Para”, de Cazuza, seguida de Renato Costa Barroso, também da FEM, com “Tubarões”, de Diego e Victor Hugo. Representando a Secretaria de Educação e Esporte (SEE), Luciano Alves cantou “Feira de Mangaio”, de Clara Nunes, e Inácio (Kilsen) Silva, da Escola de Música do Acre, apresentou uma performance instrumental.

O momento da dança do ventre ficou por conta da servidora Pryscilla Lima, do Detran, que encantou o público com sua performance. O evento também contou com a apresentação poética de Jonas Gomes, da FEM, com a interpretação de “Sujeito de Sorte”, de Belchior.

Para a servidora Marina Luckner, o sarau é um espaço de valorização e incentivo à arte dentro das instituições públicas. “É muito gratificante poder estar aqui hoje, mostrando um pouco da dança de salão para os servidores. Essa é uma oportunidade de mostrar que as nossas instituições também são cheias de artistas. Além disso, é uma forma de incentivar outros servidores que têm talento artístico a compartilharem sua arte com todos”, destacou.

A servidora Pryscilla Lima, do Detran, ressaltou a importância da continuidade do evento. “É muito importante que os servidores do Estado possam mostrar seus talentos. Este já é o terceiro ano que participo e fico muito feliz em fazer parte dessa programação. Muito obrigada por esse espaço e pelo apoio de sempre”, afirmou.

Já Jonas Gomes, da FEM, agradeceu pela oportunidade de participar. “Foram muitas tentativas até conseguir chegar até esse momento, e eu só posso agradecer a Deus por isso. Que Ele abençoe cada um de nós, que continuemos sendo profissionais dedicados e éticos. Feliz Dia do Servidor! Muito obrigado!”, disse.

Ao final das apresentações, todos os participantes receberam certificados assinados pelo governador Gladson Camelí, pelo secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e pelo presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, em reconhecimento à contribuição artística e cultural dos servidores.

O secretário adjunto de Pessoal da Sead, Guilherme Duarte, destacou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores: “É com muito carinho que preparamos cada detalhe dessa ação. Tudo foi pensado para proporcionar momentos de integração, descontração e reconhecimento aos nossos servidores públicos. Já realizamos toda a programação em Cruzeiro do Sul, com grande sucesso, e agora seguimos aqui em Rio Branco com a mesma energia e entusiasmo. Essa é uma celebração feita de forma coletiva, com o compromisso de valorizar quem faz o serviço público acontecer todos os dias”, ressaltou.

O Sarau do Servidor 2025 afirma o compromisso do governo do Acre em promover ações que reconhecem o trabalho, a criatividade e o talento dos servidores públicos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e valorização dentro do serviço público estadual.























































