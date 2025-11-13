Noticias da Fonteira

Fronteira

Saúde em Ação leva atendimento e cidadania aos moradores da Resex Chico Mendes no Ramal Pega Fogo

nov 13, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou com grande sucesso a 9ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando diversos serviços de saúde aos moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes no km 19 + 35, no Ramal Pega Fogo. A ação reforça o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado em ampliar o acesso aos atendimentos na zona rural. Profissionais de saúde…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Brasileia recebe Prêmio Excelência em Governança Municipal

nov 12, 2025
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia avança na construção de pontes no km 19 e reforça compromisso com a zona rural

nov 11, 2025
Fronteira

Brasiléia celebra o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia” que homenageia personalidades históricas da região

nov 9, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil identifica e prende autor de execução determinada por facção – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

13/11/2025 Frankly
Fronteira

Saúde em Ação leva atendimento e cidadania aos moradores da Resex Chico Mendes no Ramal Pega Fogo

13/11/2025 Frankly
Acre

Governador Gladson Camelí assina memorando de parceria entre GCF e Unamaz para pesquisas em sustentabilidade, mudanças climáticas e gestão de recursos na Amazônia

13/11/2025 Frankly
Política

Coronel Ulysses é o parlamentar acreano mais bem avaliado no Ranking dos Políticos

12/11/2025 Frankly