Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria leva atendimento multiprofissional a Tarauacá e fortalece assistência a crianças no interior





A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) promoveu, nesta sexta-feira, 6, uma ação do programa Saúde Itinerante Multidisciplinar Especializado em Neuropediatria no município de Tarauacá. Os atendimentos foram realizados no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), reunindo uma equipe multiprofissional para ofertar consultas e acompanhamento especializado a crianças da região.

A iniciativa integra a estratégia do governo estadual de ampliar o acesso a serviços especializados no interior do Acre, aproximando a assistência das famílias e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros municípios. Ao longo do dia, foram realizados mais de 70 atendimentos, entre consultas de primeira vez e retornos, assegurando continuidade no acompanhamento clínico de pacientes que já se encontram inseridos no sistema de regulação.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou que a interiorização dos serviços especializados tem sido uma das prioridades da gestão. “Estamos trabalhando para que o cuidado em saúde alcance cada regional do Acre. Levar equipes especializadas para municípios como Tarauacá significa garantir que crianças e famílias tenham acesso ao acompanhamento necessário sem precisar enfrentar longas viagens. Essa é uma estratégia que fortalece o SUS, amplia a resolutividade da rede e proporciona mais dignidade para quem depende do atendimento público.”

A ação reúne profissionais de diferentes áreas da saúde, possibilitando uma abordagem integral voltada ao desenvolvimento infantil. A coordenadora do programa, Rosemary Ruiz, explica que a equipe foi estruturada para oferecer assistência especializada e suporte às famílias que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços.

“Contamos com uma equipe composta por cerca de 15 profissionais, entre médicos, neuropsicólogos, enfermeiros e odontopediatras, além de outros especialistas que atuam no acompanhamento dessas crianças. Nosso objetivo é levar os serviços até onde as pessoas residem, mesmo diante das dificuldades geográficas da região. Também estamos realizando a emissão da Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para crianças que já possuem laudo diagnóstico. Esse documento pode ser emitido aqui mesmo durante o atendimento, o que representa um avanço importante para as famílias. É importante destacar que todos os pacientes atendidos estão previamente inseridos no sistema de regulação.”

Para muitas famílias, a presença da equipe especializada no município representa uma mudança significativa na rotina de cuidados, sobretudo diante das dificuldades logísticas enfrentadas por quem precisa buscar atendimento em outras cidades.

Mãe da paciente Thaina França, de 8 anos, a dona de casa Taís França relata que o acompanhamento da filha exigia viagens frequentes para outros municípios do estado. “Antes eu precisava levá-la para acompanhamento em Cruzeiro do Sul e também em Rio Branco pelo menos duas vezes por ano. Mesmo recebendo a passagem, é difícil fazer essas viagens, porque temos outros filhos e muitas responsabilidades. Por isso foi muito importante a equipe vir até aqui. Esse atendimento no município facilita muito para a nossa família.”

Situação semelhante é vivenciada por outras mães da região. A moradora Maria Lucineis, mãe de Francisco Rayllan, de 8 anos, destacou que o atendimento próximo de casa representa um alívio diante das dificuldades enfrentadas para garantir o acompanhamento especializado dos filhos.

“Tenho dois filhos que precisam desse acompanhamento e, para nós, era muito difícil viajar para outras cidades. Hoje estamos conseguindo realizar o atendimento aqui mesmo, com toda a equipe reunida. Isso facilita muito para as famílias e nos deixa muito gratos pelo cuidado e pela atenção que estamos recebendo.”

A mobilização em Tarauacá reforça a estratégia da Sesacre de descentralizar serviços especializados e ampliar a capacidade de atendimento nas regionais de saúde, garantindo acompanhamento contínuo a crianças com condições neurológicas e transtornos do desenvolvimento.

A agenda de atendimentos segue neste sábado no município de Feijó onde a previsão é realizar atendimento a 58 crianças, previamente reguladas, dando continuidade à ação itinerante que percorre municípios do interior para levar assistência especializada mais próxima da população.

























