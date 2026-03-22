Secretaria de Educação amplia atendimentos de saúde bucal em Cruzeiro do Sul e beneficia mais de 4 mil alunos em 2025





A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Representação em Cruzeiro do Sul, realizou na última sexta-feira, 20, uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE) na Escola Presbiteriana. A atividade integrou a mobilização pelo Dia Mundial da Saúde Bucal e pelos 22 anos do programa Brasil Sorridente no país.

A iniciativa reuniu estudantes em atividades educativas, com palestras, orientações sobre higiene bucal e entrega de kits, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Secretaria Municipal de Saúde. A ação também incluiu atendimentos preventivos, reforçando o trabalho desenvolvido ao longo do ano nas escolas da rede estadual.

De acordo com o coordenador-geral da representação da SEE em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, o trabalho é contínuo e vai além de datas específicas. “Hoje é um dia de mobilização, mas essas ações acontecem durante todo o ano, com atendimento nas escolas da zona urbana e rural, inclusive com serviços odontológicos”, destacou.

A cirurgiã-dentista Priscila Valente, que atua no programa, ressaltou a importância da prevenção desde a infância. Segundo ela, o foco é estimular hábitos de higiene bucal e alimentação adequada para evitar doenças. “A principal mensagem é a prevenção. A gente trabalha com linguagem adaptada para crianças e adolescentes, com atividades educativas e recursos visuais”, explicou.

O Programa Saúde na Escola mantém, em Cruzeiro do Sul, um consultório odontológico instalado na Escola Tancredo Neves, que atende estudantes de toda a rede estadual. Além dos atendimentos clínicos, como restaurações e extrações, as equipes realizam ações preventivas diretamente nas unidades de ensino.

Segundo o coordenador do PSE na região, Natan Maurício Gomes, os números demonstram o alcance da iniciativa. “Somando atendimentos em consultório e nas escolas, com palestras e procedimentos preventivos, alcançamos em média 4 mil alunos”, afirmou.

Os atendimentos já foram iniciados e seguem até o final do ano, com a meta de ampliar o número de escolas atendidas em Cruzeiro do Sul e demais municípios da região.















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