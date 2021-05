Secretaria de Obras de Basiléia discute as obras do Ramal do KM59

👨🏻‍💼🤝 A Prefeitura de Brasileia, por meio dos Secretários Lima Andrade (Obras), Emerson Leão (Planejamento) e João Rocha (Agricultura), estiveram em Rio Branco reunidos com o Secretário de Agricultura da Capital, Eracides Caetano e com Secretário de Estado de Planejamento e Agronegócio (SEPA), Nenê Junqueira.

Em pauta os gestores debateram principalmente sobre a ligação do ramal do km 59 com a Transacreana para desenvolver mais a região e atender os moradores, além de reafirmar parcerias entre a prefeitura e a SEPA para beneficiar e atender a população com as ações voltadas para o desenvolvimento local.

#planejamento #brasileia #fronteiradaesperanca #euamoeucuido #acre

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...