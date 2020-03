Secretário de Saúde recomenda quarentena voluntária de sete dias para pessoas que chegam ao Acre

Ratificando as palavras do governador Gladson Cameli, o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, disse que será recomendado uma quarentena voluntária a todas as pessoas que chegam ao Acre, por sete dias, tempo em que se manifestam os sintomas do coronavírus. A ideia é conter a contaminação da doença por meio do contato de possíveis infectados provenientes de outros estados.

Mesmo essas pessoas que estão assintomáticos, vamos recomendar que façam a quarentena voluntária em torno de sete dias. Essas pessoas que viajaram, de outros estados, esperando essa manifestação clínica como uma febre, tosse, dificuldade de respirar. Essa quarentena voluntária se faz necessária para se ter um controle dessa epidemia. Se tiver algum tipo de sintoma procurar a unidade referência para que a pessoa possa fazer o teste mais rápido possível”, disse o secretário.