Noticias da Fonteira

Acre

Segurança Pública atua no monitoramento do 2º dia de prova do Enem em todo o estado

nov 16, 2025


A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre realiza neste domingo, 16, o monitoramento dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na capital e no interior.

Sejusp realiza o monitoramento dos locais de prova. Foto: cedida

Com o objetivo de garantir a segurança dos locais de prova do Enem, a operação conta com mais de 100 Policiais Militares e 33 Bombeiros Militares, em pontos estratégicos, para atender a qualquer ocorrência. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também auxilia as equipes que estão na rua.

Mais de 600 câmeras em todo o Acre são usadas para auxiliar os agentes de segurança que estão na operação Enem. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

O coordenador do CICC, Francisco Fonseca, destaca que o apoio das forças nesse momento é de extrema importância. “Estamos reunidos na sala de situação para auxiliar no monitoramento de onde são realizadas as provas. Aqui, nós conseguimos ver os locais e ajudamos quem está na rua em qualquer ocorrência.”

Coordenador do CICC, Francisco Fonseca. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Com mais de 600 câmeras em todo o Acre, a Policia Militar tem 34 equipes na capital e 11 no interior e continua com o policiamento ordinário em todo o estado.

Acre

