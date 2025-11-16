Segurança Pública atua no monitoramento do 2º dia de prova do Enem em todo o estado





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre realiza neste domingo, 16, o monitoramento dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na capital e no interior.

Com o objetivo de garantir a segurança dos locais de prova do Enem, a operação conta com mais de 100 Policiais Militares e 33 Bombeiros Militares, em pontos estratégicos, para atender a qualquer ocorrência. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também auxilia as equipes que estão na rua.

O coordenador do CICC, Francisco Fonseca, destaca que o apoio das forças nesse momento é de extrema importância. “Estamos reunidos na sala de situação para auxiliar no monitoramento de onde são realizadas as provas. Aqui, nós conseguimos ver os locais e ajudamos quem está na rua em qualquer ocorrência.”

Com mais de 600 câmeras em todo o Acre, a Policia Militar tem 34 equipes na capital e 11 no interior e continua com o policiamento ordinário em todo o estado.

