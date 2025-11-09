Noticias da Fonteira

Acre

Segurança Pública conclui 25º edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública

nov 9, 2025


Visando a capacitação dos profissionais de segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), finalizou a 25ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (COISP), em Cruzeiro do Sul. Sendo a 13ª edição realizada no interior, o curso contou com a participação de 45 alunos das instituições como: Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Grupo Especial de Operações em Fronteira.

Diversas corporações estiveram presentes durante a capacitação. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

O titular em exercício da Sejusp, Evandro Bezerra, reitera que o Estado realiza ações como essas para fortalecer a integração entre as forças de segurança  “Esse é um momentos para os senhores [operadores de segurança], se conhecerem e fortalecerem a integração entre as forças de segurança, trocando experiencia e aperfeiçoando as técnicas para garantir a tranquilidade da população”, afirmou.

Titular em exercício da Sejusp, Evandro Bezerra (ao centro), falou sobre a importância de capacitar os profissionais. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Durante o curso foram realizadas diversos treinamentos e uma delas foi a operação integrada nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, com apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar. Objetivos era reforçar a presença do Estado nas áreas urbanas e periféricas, realizar patrulhamento ostensivo e preventivo em zonas comerciais, executar incursões em áreas com alto índice de criminalidade, com base em análise criminal.

Thales Campos citou a necessidade de integrar todas as forças de segurança possíveis na capacitação. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Com o efetivo de aproximadamente 100 agentes sendo 45 alunos do curso a ação resultou em 186 pessoas abordadas, 16 motocicletas fiscalizadas, 11 carros abordados e 5 mandados de prisão cumpridos (foragidos da Justiça)

“A capacitação entra no eixo de valorização do profissional para as diversas forças de segurança, é um momento de consolidação dos conhecimento, técnicas, protocolos e procedimentos, que vão facilitar esses agentes de segurança leve um serviço de maior qualidade para a sociedade”, destaca o Coordenador do Coisp Juruá, Capitão Thales Campos.





The post Segurança Pública conclui 25º edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governo passa a ofertar exame de CPRE na capital e avança nas filas de espera

nov 8, 2025
Acre

Governo participa de encontro nacional sobre inovação e reforça atuação para fortalecer o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre

nov 8, 2025
Acre

Comic Nerd 2025 celebra cultura geek e economia criativa neste fim de semana em Rio Branco

nov 7, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Segurança Pública conclui 25º edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública

09/11/2025 Frankly
Acre

Governo passa a ofertar exame de CPRE na capital e avança nas filas de espera

08/11/2025 Frankly
Policial

Suspeito de matar menor e tentar assassinar duas pessoas é preso pela Polícia Civil em Brasileia – Polícia Civil do Estado do Acre

08/11/2025 Frankly
Fronteira

UFAC realiza aula inaugural e consolida interiorização do ensino superior em Brasiléia

08/11/2025 Frankly