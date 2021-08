Sem cor partidária – Prefeito e vereador se unem para levar melhorias em Bairro de Epitaciolândia

A boa política é aquela que leva os serviços de melhorias direto para a população, e assim está sendo feito em Epitaciolândia, prova disso é a parceria firmada entre o prefeito Sérgio Lopes com o vereador Pantico da Água, que deixaram as cores partidárias de lado e foram em busca de soluções para resolver problemas antigos que causam transtornos aos moradores dos bairros.

O vereador se propôs em buscar junto ao Depasa órgão na qual é servidor de carreira, a sessão de uma máquina tipo retro escavadeira para abrir valas para instalação de bueiros nas ruas onde será feito a terraplanagem e aplicação do recapeamento asfáltico em Epitaciolândia.

Essa parceria já está dando bons resultados, ontem o Prefeito acompanhado do vereador foram ver de perto os serviços que estão sendo feitos na parte baixa do Bairro José Hassem, há vários anos os moradores convivem com o problema de falta de drenagem, muitas famílias já tiveram por diversas vezes suas casas invadidas por enxurradas no período das chuvas.

“Não temos cor partidária quando se trata de atender a população, firmamos essa parceria com o Depasa através do Vereador Pantico da Água, com isso quem sai ganhando são as pessoas que moram aqui no bairro, e, por anos sofrem com a falta de infraestrutura e ruas trafegáveis, estremos sempre prontos para trabalhar para o bem estar de nossa gente. Destacou Sérgio Lope prefeito de Epitaciolândia.

