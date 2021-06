Semcias realiza ação em alusão ao dia nacional de combate ao trabalho infantil

A Semcias (Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Epitaciolândia, no comando da Secretária Eliad Maria, realizou na manhã desta sexta dia 11/06. Uma atividade para alertar a população da importância do combate ao trabalho infantil, servidores da referida secretaria distribuíram panfletos no centro da cidade abordando esse tema.

O Prefeito Sérgio Lopes tem buscado meios para implantação de políticas públicas voltadas ao apoio e estruturação da base familiar, para evitar que muitas crianças tenham que deixar de estudar para trabalhar.

“O dia 12 de junho é o dia nacional e internacional de combate ao trabalho infantil. Essa data é uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes. Assim, precisamos potencializar nossos esforços para acelerar a erradicação do trabalho infantil no Brasil e no nosso município.” Pontuou a Secretária.

“Temos o dever quanto gestor, de implementar políticas sociais para combater o trabalho infantil, estamos investindo na melhoria da educação e criando políticas públicas para fortalecer a base familiar com a criação de emprego renda, e assim oportunizar uma vida melhor para nossas crianças garantindo-lhes o direito de estudar e brincar conforme determina as leis.” Destacou Lopes.

O MDS, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, tem promovido o fortalecimento de uma agenda intersetorial de combate ao trabalho infantil, integrando ações das políticas públicas de Assistência Social, Educação, Saúde, Direitos Humanos e Trabalho (fiscalização e aprendizagem).

