Senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia em missão internacional no Japão sobre saneamento e gestão de riscos

O senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia na Missão Internacional Benchmarking Japão 2025 – Saneamento Ambiental e Controle de Enchentes, que reúne autoridades, especialistas e gestores públicos dos dois países em torno de um tema essencial: o desenvolvimento sustentável e a resiliência urbana.

A missão integra as comemorações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão e consolida a cooperação bilateral em saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana e prevenção de desastres naturais.

O evento está alinhado ao Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015–2030, da ONU, e ao novo Memorando de Cooperação entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), assinado em março deste ano em Tóquio.

No Seminário Internacional Brasil–Japão sobre Avanços e Boas Práticas em Saneamento Ambiental, realizado na Embaixada do Brasil em Tóquio, o senador destacou o papel estratégico da Amazônia, e, em especial, do Acre, na agenda climática global. “Estou aqui em busca de soluções, tanto de projetos quanto de investimentos, para os problemas de enchentes, inundações e secas no Acre. Nosso estado tem vivido com intensidade os efeitos das mudanças climáticas, e é urgente transformar dor em aprendizado e resiliência. O Japão é um exemplo de como a disciplina e o investimento contínuo em prevenção podem transformar tragédias em aprendizado”, afirmou o senador.

Para Alan Rick, falar de saneamento, drenagem e gestão de riscos não é apenas falar de infraestrutura é falar de humanidade. “Cada enchente, cada seca e cada rio que muda seu curso representam histórias interrompidas de vida, de afeto e de esperança. A Amazônia quer se colocar cada vez mais como território de soluções, e não apenas de desafios”, acrescentou.

