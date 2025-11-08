Senador Alan Rick visita deputado Coronel Ulysses e apresenta demandas do União Brasil no Acre

O senador Alan Rick esteve nesta sexta-feira, 7 de novembro, em visita ao deputado federal Coronel Ulysses, para uma conversa institucional sobre a transição da presidência do União Brasil no Acre.

Durante o encontro, o senador apresentou as principais demandas e encaminhamentos partidários, destacando o trabalho de fortalecimento da legenda nos últimos anos e a importância da continuidade de um projeto político sólido e comprometido com o desenvolvimento do Estado.

O deputado Coronel Ulysses, que assume a presidência estadual do União Brasil, agradeceu a visita e ressaltou o respeito e a parceria institucional que sempre manteve com o senador.

“Recebi com satisfação o senador Alan Rick, que me trouxe as principais pautas e desafios do partido no Acre. Agradeço o diálogo e a confiança. Nosso compromisso é seguir fortalecendo o União Brasil com responsabilidade, unidade e propósito de servir ao povo acreano”, destacou o parlamentar.

Vale lembrar que o diretório permanente do União Brasil no Acre foi eleito para atuar até 2027. Por essa razão, com a saída de Alan Rick da presidência estadual, o deputado Coronel Ulysses passa automaticamente a responder como presidente do partido no estado.

A reunião reforça o espírito democrático e colaborativo entre as lideranças do partido, em um momento de reorganização e planejamento político para os próximos anos.

Curtir isso: Curtir Carregando...