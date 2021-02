Senador Petecão agradece ministro Pazuello apoio direcionado ao Acre

O coordenador da bancada federal, Senador Sérgio Petecão-PSD, participou de audiência virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na tarde desta quinta-feira, 11.

A audiência que aconteceu em formato virtual e presencial foi uma oportunidade para o senador inicialmente agradecer ao ministro da Saúde por ter atendido as reivindicações da bancada federal do Acre, em reunião realizada recentemente.

Destacou que a situação da crise provocada pela pandemia no Acre, tem se agravado com o aumento de casos da Covid e dengue, beirando o caus, também pelas enchentes nesse período de inverno.

Na audiência, ao ser questionado pelo parlamentar federal, o ministro se colocou a disposição para continuar ajudando, destacando que todas as demandas do Acre vem sendo atendidas pelo governo federal, e que atualmente o governo do estado possue recursos em caixa para investimentos na área de saúde e que, com relação as vacinas, o serão compradas exclusivamente pelo ministério e distribuídas para os estados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...