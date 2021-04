Senador Petecão prestigia inaugurações em Marechal Thaumaturgo

Senador Petecão-PSD prestigia inaugurações, nesta segunda-feira, 12/04, no município de Marechal Thaumaturgo.

Em extensa agenda de inaugurações, a convite do Prefeito Isaac Piyãko -PSD, o senador Petecão participou da entrega da Unidade Básica de Saúde, Naldir Mariano, e em seguida da nova sede da prefeitura, o Centro Administrativo do Município de Marechal Thaumaturgo, resultado de emenda parlamentar destinada pela Deputada Federal Jéssica Sales-MDB, que beneficiarão toda a população com um espaço adequados para a gestão.

Além de prestigiar os eventos, a visita foi uma oportunidade para o Senador ouvir as demandas da população para continuar lutando pela destinação de recursos.

