Seplan e Sead iniciam segunda turma do curso de elaboração de planos estratégicos setoriais





A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) iniciou nesta segunda-feira, 13, a segunda turma do curso de Elaboração dos Planejamentos Estratégicos Setoriais (PES). A capacitação é realizada em parceria com o Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap) da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e ocorre no auditório do Centro de Atenção à Saúde do Servidor (Cass) em Rio Branco, até a sexta-feira, 17.

A turma conta com aproximadamente 40 servidores dos seguintes órgãos: Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE/AC), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater/AC), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC), Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), e Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

Com carga horária aproximada de 100 horas, o foco da formação é fortalecer a cultura de planejamento dentro da administração pública acreana. O curso inclui etapas teóricas, práticas e de mentoria, resultando na construção coletiva de um plano estratégico setorial alinhado ao Plano Plurianual (PPA), ao Plano Estratégico de Governo e à Agenda Acre 10 Anos.

De acordo com a diretora de Planejamento Estratégico e Governança (Dirpla), Regiane Cristina de Oliveira, o curso busca consolidar o planejamento como instrumento essencial para a execução de políticas públicas mais eficientes. “Cada órgão participante vai elaborar o seu próprio planejamento de médio prazo, com metas e prioridades definidas de forma colaborativa. A ideia é que esse documento seja o guia das ações estratégicas de cada instituição pelos próximos quatro anos”, destacou.

O secretário Estadual de Planejamento, Ricardo Brandão, destacou que o fortalecimento da cultura de planejamento é um compromisso central da gestão estadual. Segundo ele, o objetivo é garantir que todos os órgãos do governo elaborem e executem seus planos estratégicos de forma estruturada e alinhada às metas de desenvolvimento do Acre. “A preocupação do governo do Estado, do governador Gladson Camelí, é garantir que todos os órgãos possam ter seu planejamento estratégico bem estruturado para que trabalhem juntos, gerando emprego, renda e assegurando um desenvolvimento efetivo para o estado”, afirmou.

O gestor ressaltou, ainda, a importância do grupo de órgãos que participa dessa segunda turma, formado por instituições com papéis essenciais para o crescimento econômico e a sustentabilidade fiscal do Acre. Ele lembrou que o Acreprevidência, a CGE, o Idaf, o Ieptec, a Emater e a Cageacre representam áreas estratégicas para o futuro do estado e que, com a conclusão dessa etapa, mais da metade dos órgãos estaduais acreanos já terão seus planejamentos concluídos, consolidando o Acre como referência em gestão pública na Amazônia.





