Sérgio Lopes garante 10 milhões para construção de ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia

O prefeito de Epitaciolândia esteve reunido com a Deputada Federal Mara Rocha e o vice governador Major Rocha (PSL), nesta quarta feira em Brasília onde cumpre agenda em busca de recursos, a peregrinação tem obtido bons resultados, na terça o chefe do executivo juntamente com os vereadores Marco Ribeiro e a vereadora Preta, participaram de audiência com o Presidente Nacional do INCRA, Dr. Geraldo Melo Filho, para tratar de regularização fundiária, e do Programa de Crédito para Habitação Rural.

Sérgio Lopes prefeito, pediu reajuste no valor do Programa de Habitação Rural do INCRA: “É fundamental, a nosso ver, que o valor do Programa seja reajustado, para fazer frente à essa crise sanitária e econômica que se instalou no Brasil e, particularmente, no Acre”, explicou o Prefeito.

Na segunda rodada de conversações, tiveram garantia por parte da Deputada Federal Mara Rocha de uma emenda parlamentar no valor de 10 milhões, recurso esse que será usado para a construção de uma ponte ao lado da ponte metálica José Augusto, ligando Epitaciolândia a Brasiléia, resolvendo de vez o problema de trafegabilidade principalmente em horários de pico.

“Há muito tempo que a população sonhava com essa obra, e agora se Deus quiser nos vamos poder ver essa ponte, ou seja esse sonho realizado.” Destacou Mara Rocha.

“Quero aqui em nome da população de toda a regional do Alto Acre agradecer ao Vice-governador Major Rocha e a Deputada Mara Rocha, por esse carinho como nossa gente, essa ponte é um sonho de décadas, e já havia sido prometido por outros gestores e agora está se tornando realidade, você está destinando essa emenda no valor de 10 milhões de reais e nós iremos executar essa obra que vai sem sombras de dúvidas beneficiar não só a população de Epitaciolândia e Brasiléia, más sim todos da regional dessa região.” Frisou Sergio Lopes.

