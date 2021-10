Sérgio Lopes recebe Reitora do IFAC para implantação de cursos em Epitaciolândia

O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, recebeu em seu gabinete nessa segunda-feira dia 18/10, a visita de da Reitora do IFAC, Rosana Cavalcante dos Santos, Joel Bezerra Lima – Diretor geral Campus Xapuri – IFAC, coordenadores e o Cleomar Portela Eduino Coord. Do Núcleo da SEE, para iniciar as tratativas da implantação de um Núcleo do Instituto em Epitaciolândia.

A ideia é trazer para o município o Curso de Agronomia, mas o prefeito juntamente dom a Reitoria tem avançado para que seja implantado o IFAC em definitivo no município..

“Trazer o IFAC para Epitaciolândia faz parte do meu plano de Governo, era uma promessa de campanha, e a vinda de vocês aqui é mais que oportuna, queremos sim firmar essa parceria, pois entendemos que será mais uma oportunidade de nossos jovens ter uma formação superior de qualidade.” Destacou Sérgio Lopes.

A Reitora do IFAC Rosana Cavalcante saiu bastante otimista, nos próximos dias o coordenador do Núcleo de Educação Cleomar Portela deverá providenciar uma agenda com a Secretaria de Educação Socorro Nery, para propor parcerias no sentido de cessão de uma escola para que seja implantado o núcleo do Instituto em Epitaciolândia.

