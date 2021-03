Servidores terceirizados da Educação estão com três meses de salários atrasados

Os vereadores do município de Epitaciolândia já estão fazendo denúncia para chamar atenção do governo já que os servidores estão indo para o quarto mês sem receber.

Servidores terceirizados que prestam serviços nas escolas públicas do Estado, pela Empresa Tec News, estão há 3 meses sem receber os seus salários e até o momento não há uma previsão e nem explicação por parte do governo do Estado sobre esse atraso de pagamento.

