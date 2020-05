Sesacre confirma mais uma morte por coronavírus e total de óbitos sobe para 25

No boletim oficial divulgado no fim da tarde, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anuncia oficialmente 105 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no estado, nas últimas 24 horas. Um caso a mais do que o divulgado no início da tarde, portanto, o número de contaminados subiu de 553 para 658.

Além disso, o número de óbitos também subiu e a secretaria confirma o terceiro caso subindo assim, para 25 óbitos no total.

No estado até o momento, são 3.362 casos notificados, tendo sido 2.298 casos descartados. Outros 406 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

O número de mortos também saltou de 22 para 25. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Sesacre.

Até o momento, 177 pacientes tiveram alta médica e 34 estão internados, destes 10 estão em UTI e outros 24 em enfermaria. 422 pessoas estão em isolamento social.

