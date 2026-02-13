Noticias da Fonteira

Sesacre informa dias e horários de funcionamento das unidades de saúde durante o Carnaval

fev 13, 2026


Nesse período de carnaval, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) reforça o compromisso do atendimento à população nas unidades de saúde.

As unidades de pronto atendimento (UPAs) do Segundo distrito, Sobral e Cidade do Povo mantêm atendimento 24 horas.

UPA Segundo Distrito. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) funcionará em horários normais, das 7h às 18h, exceto no domingo, 15.

Hemoacre. Foto: Larissa Paiva/Hemoacre

O Pronto-Socorro de Rio Branco continuará com seu fluxo normal, nos atendimentos de urgência e emergência. Casos de menor complexidade devem ser encaminhados para as UPAs

Pronto Socorro de Rio Branco. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo funcionará apenas com os serviços internos (enfermarias, cirurgias de urgência e de pacientes internados). As demandas laboratoriais e consultas com as especialidades médicas entrarão em recesso durante o período carnavalesco.

Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A Maternidade Bárbara Heliodora funcionará normalmente, com os serviços essenciais de urgência e emergência, nos atendimentos de obstetrícia e na Clínica da Mulher. 

