Sicoob Acre e prefeitura de Epitaciolândia firmam convênio para oferta de crédito a servidores

O convênio faz parte do projeto de expansão e interiorização do Sicoob Acre planejado para este ano, apesar da pandemia do novo coronavírus. Outros diversos serviços também serão ofertados.

Ele lembra que o Sicoob Acre está presente na região desde 2016, quando foi implantada um ponto de atendimento (PA) em Brasileia, vizinha a Epitaciolândia. Em 2019, com o crescimento do número de cooperados e com o objetivo de ofertar maior comodidade, o PA ganhou sede própria mais ampla, adequada e moderna para os atendimentos. Webiston destaca que a economia do Alto Acre é extremamente importante para o estado devido a fronteira com a Bolívia.

Presidente do Sicoob Acre, José Generoso, destaca que cartão de crédito, cheque especial, seguros, consórcio e diversos outros já estão disponíveis aos servidores de Epitaciolândia. Ele afirma ainda que a cooperativa já mantém tratativas com a Prefeitura de Brasileia para que um convênio nos mesmos moldes seja firmado no Município. “Em breve estará concluído e assinado. É uma geração de riqueza que fica na própria região, beneficiando todos”.