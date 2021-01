Sindicato do Poder Judiciário, inicia a construção da sede social do Alto Acre

Aproveitando o feriado de São Sebastião, o Presidente do SINSPJAC, Isaac Ronaltti autorizou o início das obras de construção da Sede Social da entidade na regional do Alto do Acre que ficará na cidade de Epitaciolândia.

Na próxima semana, acompanhado do Diretor Financeiro, Rangel Araujo, e do Diretor Administrativo, Queffren Licurgo, a Diretoria do SINSPJAC apresentará aos servidores das Comarcas de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia o projeto arquitetônico de espaço de convivência, cozinha, piscina e demais unidades da sede social do SINSPJAC do Vale do Acre.

Presidente Isaac Ronaltti agradeceu o trabalho da comissão gestora do Vale do Acre nesta foto representada pelos servidores Edson e Deusdete.

Ontem iniciaram as obras o poço artesiano. Nos próximos dias entregaremos a obra da nova sede social da comarca de Rio Branco, aguardando apenas a vinda do Excelentíssimo Governador do nosso Estado, que nos presenteará com a sua presença neste momento de avanço para toda categoria.

Isaac Ronaltti

Presidente do SINSPJAC

Rangel Araujo

Diretor Financeiro

Queffren Licurgo

Diretor Administrativo

