Sipam prevê terça-feira (26) com céu nublado a encoberto e chuva a qualquer hora no Acre — Foto: Alcinete Gadelha/G1 AC

O acúmulo de umidade provocado pelo fluxo convergente do vento em baixos níveis da atmosfera favorece a organização de áreas de instabilidade por grande parte do Acre nesta terça-feira (26). A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora nas cidades do Oeste acreano.