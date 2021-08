“Soberba precede a ruína”, cita JV sobre opções de Gladson ao Senado

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para alfinetar o governador Gladson Cameli (Progressistas) diante dos muitos candidatos à única vaga na chapa ao Senado.

No tweet, Jorge Viana estampou a capa da matéria do ac24horas em que Gladson terá que escolher um dos cinco pretendentes. O petista citou o verso bíblico de Provérbios, capítulo 16, versículo 18: “A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda”, fazendo clara menção às opções para a única vaga da chapa de Gladson para a vaga no Senado.

Do campo político do governador, são pré-candidatos ao Senado: Jéssica Sales (MDB), Alan Rick (DEM), Vanda Milani (Solidariedade), Márcia Bittar (Sem partido) e a senadora Mailza Gomes, que sinalizou candidatura à reeleição.

Em seguida, o deputado federal Leo de Brito (PT) comentou o tweet afirmando que Gladson já teria “apalavrado” [acordado] a vaga com cada um dos respectivos pré-candidatos.

“Quem conhece o Gladson e suas promessas que valem uma nota de R$ 3 sabe que ele já “apalavrou” essa vaga com cada um deles. Vamos ver no que vai dar…”, escreveu.

