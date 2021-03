Sogro mata genro a golpes de falca

Uma briga em família terminou de maneira trágica. Raimundo Fernando da Silva de Souza de 37 anos foi assassinado com uma facada. O crime aconteceu no fim da noite de quinta-feira, 18, na Rua México, na Baixada da Habitasa em Rio Branco.

Fernandinho como era mais conhecido, foi assassinado pelo próprio sogro Rosemide Carmo da Silva de 67 anos.

Segundo informações o idoso agiu em legitima defesa. Já que Raimundo Fernando teria lhe agredido. A filha do Rosemide também teria batido no próprio pai.

Durante a confusão em família a vítima, teria pegado uma faca e, tentou investir contra o sogro. Mas Rosemide Carmo conseguiu tomar a faca e, desferiu um golpe na altura do peito do genro. Fernandinho não resistiu ao ferimento e morreu antes da chegada do atendimento médico.

De acordo com vizinhos tanto o genro, quanto a filha, eram acostumados a agredir o idoso. O caso será investigado na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

