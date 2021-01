“Somos situação”, afirmam mulheres eleitas para administrar Câmara de Brasileia

Após a segunda sessão Extraordinária onde ocorreu a eleição da mesa diretora para administrar a Câmara Municipal de Brasileia pelo biênio de 2021-2022, realizada na sexta-feira, 9, na sala de Sessões José Cordeiro Barbosa, onde os vereadores votaram e elegeram a Vereadora Arlete Amaral (Solidariedade) para a presidência.

Além da presidente, mais duas mulheres irão compor a mesa, sendo Marinete Mesquita (PT) como 1ª Secretária e Neiva Badotti (PSB) para a 2ª Secretaria. A vice-presidência permanece com o emedebista, Marquinhos Tibúrcio (MDB).

O discurso das mulheres que dominam a mesa e administrarão a casa pelos próximos dois anos, é de união e o empoderamento feminino frente ao poder. Além de afirmarem manter fidelidade ao poder executivo, uma vez que são base da gestão de Fernanda Hassem.

Em entrevista ao Jornal O Alto Acre, a vereadora Marinete Mesquita diz que, “para nós é motivo de honra, venceu a democracia. A Aliança democrática é o nome da nossa chapa, momento em que as mulheres se manifestam, que as mulheres se expressam. As mulheres que são situação a prefeita Fernanda Hassem, foi assim que nós vencemos e vai ser assim que caminharemos”, destaca a vereadora.

As vereadoras tiveram que contar com votos dos vereadores de oposição vereador Leomar Barbosa (PSD) e do reeleito emedebista, Reinaldo Gadelha, tendo 6 dos 11 votos dos vereadores. Inicialmente, pôs em dúvida o posicionamento das vereadoras de situação à atual estão.

Indagada a respeito do pleito e da disputa contra a chapa “100% renovação”, composta pelos vereadores da base, a então eleita presidente, Arlete Amaral afirma que, “quero agradecer aos colegas que confiaram o voto em mim, quero dizer também que sou base da prefeita, Fernanda Hassem, jamais sairei dos limites. Estarei sempre aqui para ajuda-los, junto com meus colegas, que nenhum momento disse não ser base. Mas que sim, que seguiriam conosco, juntos com Fernanda Hassem, para fazer crescer o nosso município pela nossa população. Eu sou base, (…) e disso não tenho dúvidas. Estarei aqui para ajudar a Fernanda e o povo brasileense”, afirma Arlete.

Confira a vídeo reportagem com Marcus José.

