Suspeito de matar caseiro da chácara da mãe do senador Petecão é preso pela polícia

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil prenderam o suspeito de matar o caseiro da chácara que pertencia à mãe do Senador Sérgio Petecão.

Mauricelio Gomes Pereira, conhecido como Maica, foi preso na tarde de domingo, 19, na Vila Santa Cecília, localizada na BR-364.

Ele é apontado numa investigação da Dcore como o autor do latrocínio – roubo seguido de morte – do caseiro Argemiro Figueira de Faria de 74 anos.

O corpo, em elevado estado de decomposição, foi encontrado no dia 25 do mês passado na propriedade da família do parlamentar, localizada na região do Santa Cecília.

De acordo com a investigação da policia o crime ocorreu dois dias antes do cadáver ser encontrado.

Mauricelio Gomes também era foragido da justiça, por conta de uma condenação de 6 anos de prisão pelo crime de estupro. Maica teria violentado uma adolescente de 12 anos em 2019. Quando praticou o crime ele estava foragido do presídio. Nesta segunda-feira, 20, ele será interrogado pelo latrocínio do caseiro Argemiro.

