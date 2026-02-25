Suspeito de tortura é preso pela Polícia Civil em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





Uma operação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos na última terça-feira, 24. O indivíduo, que já cumpria medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica, foi detido em sua residência, localizada no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, sob acusações de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação policial teve início após denúncias de que, na tarde anterior (23), um homem teria sido vítima de uma sessão de tortura em uma quadra de esportes da região. Segundo as investigações, a vítima foi agredida sistematicamente com ripas de madeira, supostamente por ter importunado a companheira do suspeito. O crime, de acordo com os levantamentos iniciais, teria sido filmado pelo próprio investigado por meio de aparelho celular.

Ao realizarem diligências para apurar o caso de tortura, os agentes se deslocaram até a residência do suspeito, momento em que ele tentou fugir para o interior do imóvel. Antes da abordagem, o jovem teria arremessado pela janela lateral um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos, em direção a um terreno vizinho. A arma foi localizada e apreendida pela equipe policial.

Durante a busca domiciliar, os policiais encontraram um kit completo voltado à comercialização de entorpecentes, composto por 91 trouxinhas de substância análoga ao oxidado de cocaína, uma balança de precisão e material para embalagem, além de R$ 745,00 em espécie e uma carta contendo instruções para a continuidade de atividades criminosas, incluindo o envio de aparelhos celulares para detentos.

O delegado responsável pelo caso, Erick Maciel, confirmou a lavratura do auto de prisão em flagrante e destacou que o jovem não terá direito à fiança, uma vez que o tráfico de drogas é crime inafiançável. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva do investigado, argumentando que o uso da tornozeleira eletrônica não foi suficiente para impedir a prática de novos delitos. Além disso, foi solicitada a extração de dados do aparelho celular apreendido para aprofundar as investigações e identificar possíveis envolvidos na sessão de tortura e na associação criminosa que atua no bairro. O suspeito permanece à disposição do Juízo das Garantias da Comarca de Brasiléia.