Suspeitos de integrar facção criminosa são presos pela Polícia Civil em Tarauacá, Feijó e Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Os mandados são resultado de um inquérito policial que reuniu provas consideradas robustas sobre a atuação de uma organização criminosa no Acre. De acordo com as investigações, os suspeitos A. A. de S., conhecido como “Brinquedo”, C. A. da S., conhecido como “PVTS”, e T. S. O., identificado pelos apelidos “Hotymaro” ou “Henrri”, teriam participação ativa em diversas práticas criminosas.

Entre os crimes investigados estão delitos contra o patrimônio, como receptação e roubo, além de crimes violentos, a exemplo do porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas. As apurações também apontam o envolvimento direto dos suspeitos em invasões de áreas dominadas por facções criminosas rivais nos municípios de Tarauacá e Feijó.

Ao longo do trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu mapear a estrutura da organização criminosa, identificando seus integrantes, funções e áreas de atuação. Esse levantamento estratégico permitiu o avanço das ações policiais voltadas ao desmantelamento do grupo.

As prisões realizadas nesta quinta-feira representam mais um passo no enfraquecimento das atividades criminosas na região. Os investigados foram encaminhados às Delegacias de Flagrantes de suas respectivas cidades, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a responsabilização penal dos integrantes da organização criminosa.