Tá na conta: Mara Rocha anuncia pagamento de emenda de R$ 450 mil para ônibus rodoviário em Tarauacá

Em mais uma ação para garantir recursos para municípios, a deputada federal Mara Rocha anunciou o pagamento de emenda, de sua autoria, para compra de ônibus rodoviário para o município de Tarauacá, no valor de R$ 450.000,00.

Os recursos são oriundos de Emenda Individual da Parlamentar, indicada em 2020.

“Essa emenda foi fruto de solicitação da liderança local que é ligada ao esporte, Francisco Rangeles, e do querido Vereador Zé Prego, e irá atender ao município de forma plena, pois permitirá o transporte da população local, particularmente a população de baixa renda do município que terá meios de acessar os equipamentos públicos e participar de eventos de cultura e esporte”, afirmou a parlamentar acreana.

Segundo proposta apresentada pela Prefeitura, o veículo terá capacidade para 22 passageiros, mais auxiliar e motorista, terá bagageiro, ar-condicionado, e será equipado com Plataforma Elevatória, Acessibilidade para Embarque e Desembarque de pessoas com deficiência (Acessibilidade através de DTA).

“O recurso já está na conta da prefeitura e isso me deixa extremamente feliz, pois, em meu primeiro mandato, sinto que, a partir de cada emenda empenhada e paga, estou ajudando a melhorar as condições de vida da população do meu Estado. Esta é minha forma de retribuir a confiança depositada em mim”, finalizou Mara Rocha.