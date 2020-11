Táxi fica totalmente destruído ao se chocar contra arado puxado por trator em Epitaciolândia

Um acidente ocorrido no início da noite desta segunda-feira, dia 2, por pouco não causou uma tragédia envolvendo um táxi e uma grade de arado que era rebocado pelo trator da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar do Estado do Acre – Seaprof, na entrada da cidade de Epitaciolândia.

Segundo foi apurado pelos funcionários do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), que foram acionados pela Polícia Militar, dão conta que o incidente por pouco não registra uma tragédia de grande porte, uma vez que o táxi teve sua frente toda destruída.

Foi registrado que os veículos estavam na mesma direção e quando o táxi se aproximava da cidade, não percebeu o arado que não tinha sinalização e colidiu. Por um milagre, ninguém sofreu ferimentos graves por estarem de cinto de segurança e somente uma passageira foi levada ao hospital. Esta reclamava de dores causadas no momento do impacto.

Foi constatado que o condutor do trator que ficou no local, não possuía documentos do mesmo, pois se encontrava no local de trabalho. O caso foi registrado e entregue para as autoridades competentes para os devidos procedimentos. Ninguém corria risco de morte, registrando apenas danos materiais no veículo taxi.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...