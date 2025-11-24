Tem ponte sim: Governador Gladson Camelí faz história ao entregar ponte esperada há 30 anos em Xapuri





Sobre pilares, o governador do Acre, Gladson Camelí, concretizou o sonho de 18.243 habitantes de Xapuri. Neste domingo, 23, o município recebe a Ponte Josimar Oliveira, mais conhecida como “Ponte da Sibéria”, aguardada pela população há mais de três décadas.

O sonho, construído com o esforço de muitas mãos, conecta a Rua Sadala Koury, na região central da cidade, ao bairro Sibéria, beneficiando diversas comunidades e grande parte da zona rural produtiva do município e leva o nome de um morador que foi morto em seu aniversário de 50 anos e era conhecido como Dimar. A mulher e as filhas foram recebidas pelo governador na solenidade.

Com a nova entrega, o governo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da mobilidade urbana em Xapuri. No início de setembro, o governador inaugurou a rodovia AC-380, conhecida como Estrada da Variante. Juntas, as duas obras estruturantes consolidam a marca da atual gestão na região do Alto Acre, especialmente no município de Xapuri.

Durante a inauguração, o governador Gladson Camelí destacou a importância histórica da obra para o Acre e para a população local. Ele afirmou que levará consigo a alegria dessa realização por toda a vida, por ter tornado realidade um sonho aguardado há mais de três décadas.

“Hoje é um grande dia para a história de Xapuri e do Acre. É com muita satisfação que entregamos à população a Ponte da Sibéria. Sonhamos junto com os moradores e agora estamos tornando realidade os desejos de milhares de pessoas”, declarou.

Integração Social

Ele ressaltou que a ponte representa um passo fundamental para a integração social e garante aos moradores o direito constitucional de ir e vir.

Produtores rurais terão mais facilidade para escoar suas produções e que famílias poderão se encontrar com mais rapidez, sem depender das travessias de balsa, muitas vezes prejudicadas por cheias, secas ou problemas mecânicos.

“Essa é uma obra que vai unir toda a população de Xapuri em uma só, diminuindo as diferenças sociais do nosso estado”, disse o governador.

Camelí também destacou que, junto à pavimentação da Estrada da Variante, recentemente entregue, a ponte cria um cenário favorável de integração entre Xapuri e o restante do Acre e reforçou a importância da união entre parlamentares estaduais, federais e o Executivo.

“Ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer o empenho da presidente do Deracre, Sula Ximenes, e de toda a sua equipe, além das empresas contratadas. Também agradeço ao atual prefeito Maxsuel Maia e ao ex-prefeito Bira Vasconcelos pelo apoio e parceria”, afirmou.

Ele reconheceu ainda o trabalho dos vereadores de Xapuri, dos deputados estaduais, em especial Manoel Moraes, que sempre defendeu a obra, e da bancada federal, que colaborou na busca por recursos. Ele enalteceu a postura da vice-governadora Mailza Assis, destacando sua lealdade e espírito colaborativo na administração do estado.

“Esse é um sonho que a população de Xapuri aguardava há mais de 30 anos. Minha maior gratidão vai para cada morador que acreditou que seríamos capazes de realizar essa integração. Agora todos poderão desfrutar dos benefícios que a Ponte da Sibéria vai trazer”, pontuou.

Ao lado da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, o governante celebrou a importante conquista com a população de Xapuri. Ele destacou ainda, a nova construção, como uma alternativa rodoviária estratégica, que fortalece a mobilidade urbana, impulsiona a produção rural e atende a dois dos principais compromissos de sua gestão: cuidar das pessoas e reduzir as desigualdades.

Compromisso com os 22 municípios

A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância da união para superar os desafios. Segundo Mailza, a ponte representa não apenas infraestrutura, mas também dignidade para as famílias da região.

“Isso aqui é uma garantia de que as pessoas terão o direito de ir e vir para o seu trabalho, para cuidar do seu dia a dia. A entrega dessa ponte é a realização de um sonho”, disse.

A vice-governadora acrescentou que a obra marca um compromisso da gestão com o desenvolvimento do Alto Acre e de todo o estado. Ela enfatizou que o objetivo é governar para todos e deixar um legado duradouro.

“Com a entrega da variante e dessa ponte, a perspectiva é desenvolver o município, além de garantir dignidade às famílias. Também reafirmamos nosso compromisso com todos os municípios do Acre, governando bem e construindo um legado que fará a diferença de fato”, concluiu.

Reparação histórica

Em seu discurso, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o simbolismo da obra e agradeceu às pessoas que estiveram ao seu lado nessa missão, enfatizando que essa é uma conquista de toda cidade.

“Quero agradecer ao governador Gladson Camelí por ter me dado essa missão, provando que mulher pode sim, o lugar dela é onde ela quiser. Quero agradecer aos meus filhos e ao meu noivo, que o tempo inteiro estão comigo. Muito obrigada”, afirmou.

Ela lembrou que a população de Xapuri esperou mais de 30 anos por esse momento e ressaltou que a ponte representa mais do que uma travessia física.

“Hoje cada pessoa que pisa nessa ponte pronta sabe o peso disso. A gente não está atravessando só um rio, estamos atravessando uma história”, disse.

Sula recordou episódios trágicos do passado, como o acidente de 2012, quando uma catraia afundou após bater em um tronco, resultando na morte de três pessoas. Segundo ela, a ponte é uma reparação histórica e o fim de um ciclo de espera.

“É respeito, é o fim de um ciclo que há muito tempo todo mundo esperava. São 363 metros de estrutura firme, técnica moderna, balanços sucessivos, segurança. Cada concreto aqui carrega um pedaço da luta de vocês”, destacou.

A presidente do Deracre também fez questão de agradecer aos profissionais que acompanharam a obra do início ao fim, citando engenheiros e colaboradores que contribuíram para a conclusão da estrutura.

Desenvolvimento para a região

A ponte, orçada em R$ 47,6 milhões, foi viabilizada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7.935 (43,5%) moradores da cidade estão na zona rural, sendo os principais beneficiados pela obra.

A estrutura contempla uma ponte de concreto com 389m de extensão, além de pavimentação, rede de drenagem, sinalização e implantação de uma interseção viária com rotatória, melhorias que ampliam a trafegabilidade e promovem mais conforto e segurança para a população da região.

O professor João Jorge Silva, morador do bairro Sibéria e um dos que lutaram para a construção da ponte, o momento é histórico e revolucionário. Ele relembrou ainda que foi uma promessa de Camelí entregar a obra antes de sair do governo.

“Hoje estamos vendo o cumprimento daquilo que ele disse naquela época”, afirmou.

Para o professor, a ponte representa muito mais do que uma estrutura física.

“Ela não pode ser apenas cimento e ferro atravessando o rio. Na minha opinião, simboliza três pilares básicos: integração da comunidade da Sibéria ao município de Xapuri, desenvolvimento econômico e liberdade de ir e vir”, destacou.

Liberdade

João Jorge explicou que a obra permitirá avanços na oferta de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança e moradia, além de melhorar a qualidade de vida da população. Ele ressaltou que muitos moradores do centro de Xapuri nunca haviam pisado na Sibéria e agora terão essa oportunidade.

“Essa ponte traz a liberdade de poder ir e vir. Pessoas que antes estavam isoladas, até mesmo cadeirantes que nunca conseguiram atravessar, agora terão acesso”, disse.

O professor também defendeu que a inauguração deve ser acompanhada de políticas de desenvolvimento urbano. Ele afirmou que a Sibéria não pode apenas crescer, mas precisa se desenvolver com infraestrutura adequada. “Está na hora de termos uma agência bancária aqui, ruas sinalizadas, sistema de esgoto. A ponte não pode servir apenas para passagem de carros e pessoas, mas precisa gerar mudanças reais na vida da comunidade”, declarou.

Ele crescentou que o atual prefeito tem a oportunidade de aproveitar esse momento histórico, já que Xapuri recebeu em menos de um ano duas obras muito aguardadas: a Variante e a Ponte da Sibéria. Para ele, essas conquistas devem ser o ponto de partida para novas lutas em busca de melhorias.

“Viver na comunidade é sempre melhor. E agora temos condições de lutar por mais qualidade de vida para todos”, concluiu.

Sonhos que se tornaram realidade

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, destacou a importância da parceria entre o município e o governo do Estado na entrega de obras estruturantes.

“Mais uma obra importante aqui para Xapuri, que se soma à Variante entregue há pouco tempo. O governo Gladson e Mailza tem transformado em realidade os maiores sonhos do povo xapuriense”, afirmou.

Ele lembrou que recentemente foi entregue a Estrada da Variante e que agora a população recebe a ponte da Sibéria, considerada por ele a obra mais relevante da história do município.

“Hoje estamos aqui para receber do governador Gladson e da vice-governadora Mailza a ponte da Sibéria, que é a obra mais importante da história de Xapuri. Vai continuar sendo por muito tempo”, disse.

Segundo Maia, a nova estrutura representa um marco para o desenvolvimento da cidade. Ele ressaltou que a ponte colocará Xapuri em um novo patamar de crescimento e reforço econômico.

“Tenho certeza que essa obra vai colocar Xapuri em outro padrão de desenvolvimento”, concluiu.

O senador Marcio Bittar, autor da emenda, afirmou que a entrega da ponte da Sibéria, em Xapuri, é resultado da parceria com o governo do Estado e representa um marco histórico para a população. Ele lembrou que, em sua juventude, também viveu em um município dividido por um rio sem ponte, o que o faz compreender a importância da obra para os moradores locais.

Ele destacou ainda que conseguiu destinar recursos para o asfaltamento da avenida principal de Xapuri, até a casa onde viveu Chico Mendes, como forma de valorizar a memória do líder ambiental.

“Essa obra histórica vai permitir que irmãos antes separados possam se reencontrar”, resumiu.

Bittar acrescentou que, além da ponte, novas emendas parlamentares já foram aprovadas para beneficiar outros municípios acreanos, reforçando o compromisso da bancada federal com o desenvolvimento regional.

Fluxo gradativo

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, informou também que a liberação do tráfego na Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, será feita de forma gradual ao longo de três semanas. Na primeira etapa, a passagem será permitida para veículos leves, seguida pelos médios e, por fim, pelos pesados.

“A partir de amanhã, após a desmontagem do evento, a ponte já começa a funcionar. Primeiro teremos a passagem de veículos leves, depois médios e, por fim, os pesados. Cada etapa terá duração de uma semana e, ao final, o trânsito será liberado normalmente”, afirmou.

Ela destacou que ambulâncias, veículos da Energisa e ônibus escolares terão prioridade no tráfego desde o início. Sula acrescentou que a balsa continuará funcionando até meados de dezembro, já que os veículos pesados só poderão atravessar a ponte após duas semanas.

“Esse controle é uma exigência técnica. Cabe a nós cumprir as normas estabelecidas pela empresa responsável”, disse a presidente, ao justificar a programação de liberação gradual.

