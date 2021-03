Testes para imigrantes são suspensos até este final de semana em Assis Brasil

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Assis Brasil, localizada na fronteira do brasil pelo Acre, confirmou que a testagem que vinha sendo realizada junto aos imigrantes, está suspensa até este final de semana.

Segundo foi informado, o grande número de pessoas espalhadas pela cidade seria um dos fatores e a cidade não possui um local especifico para manter o isolamento e que ao menos, 12 estão com suspeita de estarem com o vírus covid-19, além dos que passaram para o lado peruano.

Desde o dia 24 de fevereiro, vinham sendo realizados os testes, mas por não haver mais locais para levar os possíveis contaminados, a ação foi suspensa nesta terça-feira (2). Os imigrantes que já testaram positivo estão acolhidos no ginásio da cidade e em hotéis.

O gestor do Município, Jerry Correia, já vem alertando as autoridades sobre os problemas causados pela imigração desde o ano passado. A ponte ainda continua interditada por um pequeno grupo que ainda teima passar para o lado peruano, causando outro problema com os caminhoneiros que estão sem poder passar de ambos os lados, causando o aumento de enormes filas de veículos.

Para piorar, o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União se manifestaram contra a retirada dos mesmos de cima da ponte, alegando o direito à manifestação, mesmo sabendo que o governo peruano vai prorrogar o Decreto por mais 6 meses a partir da próxima semana.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...