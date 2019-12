Thiago Caetano vai assumir secretaria extraordinária, confirma governador

Por Contil Net

Gladson reforça ainda que Caetano é da sua extrema confiança pelo que já mostrou na Seinfra

O engenheiro civil Thiago Caetano, exonerado da Secretaria de Infraestrutura na manhã desta sexta-feira, 27, continua mais forte no govenro do que apostaram alguns. O próprio governador Gladson Cameli (Progressistas) confirma ao Blog do Evandro Cordeiro que Thiago vai assumir uma secretaria extraordinária. Vai ser uma espécie de primeiro ministro, um gerente de crises.

Cameli não fala sobre candidatura a prefeito da capital, muito menos quando se ventila o nome de Caetano, mas nessa nova secretaria ele vai ficar ainda mais exposto. Thiago fala pouco também. Apenas dar os passos orientados pelo governador. A ideia é entrar 2020 com 365 dias programados, com objetivo de fazer o governo dar certo.

Gladson Cameli reforça ainda que Caetano é da sua extrema confiança, entre outras pelo que já mostrou diante da Seinfra. Seu nome será protegido estrategicamente, segundo Cameli.