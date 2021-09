Traficante é preso em flagrante vendendo droga no Centro de Rio Branco

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão com o apoio da Companhia de Cães (CP Cães) prenderam no final da tarde desta sexta-feira, 3, o traficante Maricil Rodrigues Jácome, de 39 anos, com drogas e dinheiro em mãos. A prisão aconteceu na Rua Epaminondas Jácome, na área central de Rio Branco.

A guarnição policial da Força Tática recebeu uma denúncia anônima para averiguar um homem que estava vendendo entorpecentes nas imediações dos bares localizado na rua. As características do traficante que se autodenominava como responsável pelo local foram repassadas e os policiais se deslocaram até a região.

O suspeito foi encontrado subindo as escadaria localizada às margens do Rio Acre e ao perceber os policiais ainda tentou fugir, mas foi abordado. Inicialmente, durante uma revista pessoal, foi encontrado em posse de Maricil um papelote de skunk e uma quantia de R$ 1.170,00 reais. A guarnição pediu apoio da Companhia de Cães (CP Cães) e em seguida durante uma busca embaixo dos bares nas proximidades da escadaria foi encontrado um saco plástico contendo uma quantidade de 36 papelotes de skunk.

Segundo a polícia, Maricil pegava a droga em pouca quantidade no local onde foi encontrado a sacola e fazia a venda nas imediações dos bares. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.