Traficante que vendia droga em escola é preso

Marcelo Sombra, 33 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 26, pelas polícias Civil e Militar de Mâncio Lima quando vendia cocaína na quadra da Escola Estadual Belarmimo de Mendonça.

As forças de segurança foram ao local depois de receber uma denúncia anônima.

O delegado José Obetânio disse que além do tráfico, o homem já tem passagem pela polícia pelo crime de homicídio. “Aqui em Mâncio Lima o lema continua: escreveu não leu, o pau comeu no mundo do crime”.

A Escola ainda não voltou a funcionar mas no local são entregues as atividades escolares para os estudantes. O diretor José Góes, afirma que a quadra fica ao lado da escola, mas pertence à Praça Herminio Generoso.