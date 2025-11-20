Transferido com apoio do Estado, bebê recebe alta da UTI e deve retornar ao Acre nos próximos dias





O bebê Calebe de Souza, transferido para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP), referência nacional em procedimentos pediátricos de alta complexidade, apresentou melhora significativa e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 19. A transferência foi realizada após articulação direta do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), garantindo transporte seguro e suporte durante todo o processo.

Agora na enfermaria, o bebê segue em recuperação constante. A mãe, emocionada, relatou o alívio após dias de angústia. “Ele saiu ontem [da UTI] e estamos na enfermaria! Está se recuperando aos poucos, mas já está bem melhor graças a Deus. Estou mais aliviada, porque achei que perderia meu filho. Olho para ele sem acreditar! Ele é um milagre”, afirmou emocionada.

Durante o período em que permaneceu internado no Hospital da Criança, em Rio Branco, o bebê recebeu acompanhamento contínuo da equipe médica e multiprofissional e, após avaliação médica, a Sesacre atuou para viabilizar a transferência e assegurar atendimento especializado, articulando com a Central Nacional de Regulação e com a equipe médica paulista. O governo do Estado permanece monitorando de perto a evolução clínica da criança e acompanhando todos os trâmites necessários para garantir o retorno seguro da família ao Acre nos próximos dias.

