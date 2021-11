Três morrem após colidir com motocicleta na traseira de caminhão em estrada no Acre — Foto: Arquivo

Três pessoas morreram após se envolverem em um acidente de trânsito no início da noite desse domingo (7), no KM 4 da BR-364, sentido Feijó/Manoel Urbano. As vítimas estavam em uma mesma motocicleta e bateram na traseira de um caminhão que seguia no mesmo sentido.