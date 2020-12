Tribunal de Contas do Estado do Acre realiza live sobre início de mandatos

Nesta segunda-feira, dia 14, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), realizaram uma live de orientações aos gestores públicos municipais, com o tema “Início de mandato, orientações aos gestores e gestoras eleitos”.

Na ocasião, Fernanda Hassem, que representou os demais prefeitos eleitos, parabenizou o Tribunal de Contas (TCE/AC), que mesmo nesse período de pandemia, não deixou os municípios sem as orientações técnicas que são de fundamental importância para o desenvolvimento dos trabalhos das prefeituras acreanas.

Temas considerados importantes foram debatidos entre os conselheiros e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre como; Obrigações Jurisdicionais, Processo em Transição, Gastos com Pessoal, Meios Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo, Execução dos Contratos no início da Gestão e demais temas livres.

Ao término da Live, a prefeita Fernanda Hassem ficou emocionada com o espaço proporcionado pelos Conselheiros, que foram unânimes em escolher a gestora para representar os demais municípios. “Considero um prêmio… poder representar os municípios junto ao TCE e falar da minha Brasiléia, saber que tem bons olhos para cá. Mas isso, quero repartir com os brasileenses que creditaram seu voto de confiança e iremos fazer muito mais”, disse a gestora.

