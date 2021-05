Tribunal do Crime: Corpo de jovem é encontrado em matagal

O corpo de um jovem, ainda sem identificação, foi encontrado na noite desta quarta-feira, 5, no Ramal da Escola, no Residêncial Rosa Linda, em Rio Branco. De acordo com as informações, a vítima foi rendida por criminosos e levada para a área deserta em um carro. No local o jovem foi torturado por membros do “Tribunal do Crime” e, teve a sentença de morte decretada.

A perícia de local constatou ainda, que a vítima foi torturada. O jovem estava com as mãos amarradas para trás, teve os olhos furados e foi executado com pelo menos quatro tiros, sendo três na cabeça, efetuados, segundo a perícia, a uma curta distância.

Investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil estiveram no local. O inquérito para apurar o caso será instaurado nesta quinta-feira, 6, na sede da DHPP.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...