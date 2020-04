Trio é preso com skunk, cocaína, maconha e dinheiro

Três homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (21), na Rua Modelo, no Bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do Batalhão de Operações Espaciais (BOPE) estava em um patrulhamento de rotina quando a avistaram 3 pessoas suspeitas dentro de uma residência, o local já é conhecido por ser palco de várias apreensões de drogas.

Ao chegar na casa foi feito um cerco policial, e com ajuda de um cão farejador foram localizados 116 pacotes de skunk, 43 trouxinhas de cocaína, 11 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 1.442 em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, para que sejam realizados os procedimentos cabíveis no caso.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...