Única Prefeita do Acre, Fernanda Hassem comemora o dia dos prefeitos

Wanglézio Braga / Foto: Reprodução

Safra dos últimos petistas que conseguiram posto de chefe do executivo nas prefeituras do Acre, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT) comemorou neste domingo (11) uma data que pouco se fala ou que se repercute na grande mídia: O dia dos prefeitos e prefeitas do Brasil.

“Nesta data especial, só tenho a agradecer a Deus e à população, pelo privilégio de ser prefeita da nossa querida Brasiléia. Minha retribuição por essa oportunidade, é trabalhando e cuidando para que tenhamos um município em pleno desenvolvimento e que o nosso povo tenha dias cada vez melhores. Parabéns a todos os prefeitos brasileiros!”, lembrou Hassem.

O dia dos prefeitos e prefeitas do Brasil faz alusão ao primeiro cargo de prefeito no país. Em 11 de abril de 1835, a Assembléia Provincial Paulista aprovou a Lei n° 18 que deu força, mais tarde, para a criação da data comemorada nacionalmente.

Vale lembrar que o prefeito (a) faz parte do Poder Executivo e é responsável pela gestão do município de acordo com a legislação municipal. Na ordem constitucional, o prefeito é o chefe da administração do serviço público, como os demais chefes do Executivo, sendo o poder legislativo tutelado pelos vereadores.