URGENTE: Servidores da Saúde decidem deflagrar greve em todo o Acre; “Vamos paralisar geral”

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (25) uma assembleia geral mediada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac).

Os servidores decidiram, por unanimidade, deflagrar uma greve no próximo dia 25 de novembro, como prometeram há algumas semanas. “Vamos paralisar geral em todo o Estado”, disse o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

O documento com a decisão será oficializado nesta sexta-feira (4) por todos os sindicatos, incluindo o dos dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. O posicionamento da categoria pode mudar se até lá o governo atender as reivindicações.

“Pedimos agora que o governo nos dê um posicionamento sobre a minuta do novo PCCR, as perdas de 2019, 2020 e 2021 e a manutenção da proposta de etapa alimentação em R$ 700 e não R$ 420 como eles prometeram, além de outras questões. Se até lá, o governo não nos der uma resposta positiva, vamos parar no Estado inteiro”, continuou o sindicalista.

Os presidentes de vários sindicatos também participaram do encontro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...