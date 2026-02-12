Vereador Almir Andrade contempla mais de 80 famílias com cadeiras de banho



O vereador Almir Andrade, do PP, vem realizando doações de cadeiras de rodas e cadeiras de banho para a população desde o início do seu mandato.



As cadeiras são custeadas pelo vereador e doadas à população. Em média uma cadeira de banho custa de 400 a 700 reais em lojas especializadas.

Até o momento, 83 famílias foram atendidas e, segundo o vereador, ele continuará com essa iniciativa até o final do mandato. Além de atender o município de Brasileia, ele também atende outros municípios da região do Alto Acre.

