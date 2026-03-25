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Fronteira

Vereador Almir Andrade vai até a Energisa em busca de ajuda para os moradores do ramal do sete

mar 25, 2026

O Vereador Almir Andrade visitou a Energisa para tentar resolver a situação da eletrificação rural dos produtores do Ramal do Sete. Com a ajuda do parlamentar, os agricultores do referido ramal puderam ser ouvidos pelos profissionais da Energisa, já que eles estão lutando há muito tempo para colocar energia em suas residências.

O vereador Almir Andrade já foi três vezes a Rio Branco em busca de garantir energia para essas famílias que ainda não dispõem de energia elétrica. Na última vez que esteve na capital, entregou todas as informações dos moradores do Ramal do Sete, Ramal do Polo e Ramal do 10.

Segundo foi repassado para o vereador, o problema poderia ser resolvido no escritório da Energisa em Brasileia. Imediatamente, o vereador chamou os produtores e iniciou todo o processo para tentar levar luz para essas dezenas de famílias dos ramais citados.

Para o Vereador Almir Andrade, só vai parar quando resolver os problemas dessas famílias em relação à eletrificação rural. Ele está determinado a continuar trabalhando até que essas famílias tenham acesso à energia elétrica.

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